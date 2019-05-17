СМИ: Российские хоккеисты выпили 160 бокалов пива после победы над Чехией

Словацкое издание sport24.pluska.sk утверждает, что на командном ужине сборной России после победы над Чехией (3:0) на чемпионате мира 2019 года было выпито 160 бокалов пива. В подтверждение своих слов, источник опубликовал на своем сайте 57 фотографий.
Сообщается, что россияне появились в ресторане около девяти вечера по местному времени. Сначала хоккеисты заказали суши, а потом выпивали. В отель они вернулись на автобусе.
На чемпионате мира сборной России, одержавшей четыре победы в четырех матчах, остались игры со Швецией, Швейцарией и Латвией.
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