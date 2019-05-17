СМИ: Российские хоккеисты выпили 160 бокалов пива после победы над Чехией - Советский спорт
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17 мая 2019 19:19ХоккейКоноплев Александр

СМИ: Российские хоккеисты выпили 160 бокалов пива после победы над Чехией

80 литров пива на 24 человека.

Словацкое издание sport24.pluska.sk утверждает, что на командном ужине сборной России после победы над Чехией (3:0) на чемпионате мира 2019 года было выпито 160 бокалов пива. В подтверждение своих слов, источник опубликовал на своем сайте 57 фотографий.

Сообщается, что россияне появились в ресторане около девяти вечера по местному времени. Сначала хоккеисты заказали суши, а потом выпивали. В отель они вернулись на автобусе.

На чемпионате мира сборной России, одержавшей четыре победы в четырех матчах, остались игры со Швецией, Швейцарией и Латвией.

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