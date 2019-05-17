Словакия одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира - Советский спорт
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17 мая 2019 20:07ХоккейКоноплев Александр

Словакия одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира

Словаки не побеждают с 10 мая.

Сборная Словакии обыграла Францию в матче группового этапа домашнего чемпионата мира – 6:3. Форвард словаков Рихард Паник набрал три очка.

Это вторая победа хозяев на турнире. В первом туре Словакия обыграла США – 4:1.

После пяти матчей Словакия занимает пятое место в группе А, набрав шесть очков, Франция с одним очком идет на седьмой строчке.

Завтра словаки сыграют с Великобританией, а Франция послезавтра сразится с Финляндией.

Чемпионат мира
Групповой этап
Группа A

Франция – Словакия – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Голы: Паник (Лантоши, Секера) – 13:25 (0:1, бол.); Сукель (Фегервары, Татар) – 19:10 (0:2); Гудачек (Паник, Чернак) – 25:31 (0:3, бол.); Манавьян (Экефей, Бертран) – 32:16 (1:3); Тексье (Шакиашвили, Флери) – 35:09 (2:3, бол.); Чернак (Паник, Татар) – 40:16 (2:4); Чайковски (Буц) – 42:41 (2:5, мен.); Надь (Дане, Маринчин) – 45:41 (2:6, бол.); Реш (Тексье, Дам-Малька) – 57:50 (3:6).

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