Словакия одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира

Сборная Словакии обыграла Францию в матче группового этапа домашнего чемпионата мира – 6:3. Форвард словаков Рихард Паник набрал три очка.
Это вторая победа хозяев на турнире. В первом туре Словакия обыграла США – 4:1.
После пяти матчей Словакия занимает пятое место в группе А, набрав шесть очков, Франция с одним очком идет на седьмой строчке.
Завтра словаки сыграют с Великобританией, а Франция послезавтра сразится с Финляндией.
Чемпионат мира
Групповой этап
Группа A
Франция – Словакия – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
Голы: Паник (Лантоши, Секера) – 13:25 (0:1, бол.); Сукель (Фегервары, Татар) – 19:10 (0:2); Гудачек (Паник, Чернак) – 25:31 (0:3, бол.); Манавьян (Экефей, Бертран) – 32:16 (1:3); Тексье (Шакиашвили, Флери) – 35:09 (2:3, бол.); Чернак (Паник, Татар) – 40:16 (2:4); Чайковски (Буц) – 42:41 (2:5, мен.); Надь (Дане, Маринчин) – 45:41 (2:6, бол.); Реш (Тексье, Дам-Малька) – 57:50 (3:6).
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