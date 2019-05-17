Илья Воробьев: 160 бокалов пива? Это чушь собачья - Советский спорт
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17 мая 2019 20:07Хоккей

Илья Воробьев: 160 бокалов пива? Это чушь собачья

Главный тренер сборной России Илья Воробьев опроверг информацию издания sport24.pluska.sk о том, что после победного матча с Чехией хоккеисты национальной команды выпили 160 бокалов пива.

- Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья, - передает слова Воробьева Sport24.ru.

Напомним, что в своем третьем матче группового раунда чемпионата мира российская команда обыграла чешскую сборную со счетом 3:0.

На данный момент после четырех игр на турнире сборная России набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. Свой следующий матч на мировом первенстве российские хоккеисты проведут в субботу, 18 мая. Соперником сборной станет команда Латвии.

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