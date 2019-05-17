Илья Воробьев: 160 бокалов пива? Это чушь собачья

- Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья, - передает слова Воробьева Sport24.ru.
Напомним, что в своем третьем матче группового раунда чемпионата мира российская команда обыграла чешскую сборную со счетом 3:0.
На данный момент после четырех игр на турнире сборная России набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. Свой следующий матч на мировом первенстве российские хоккеисты проведут в субботу, 18 мая. Соперником сборной станет команда Латвии.
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