Терещенко вернулся в московское «Динамо» - Советский спорт
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17 мая 2019 21:14ХоккейКоноплев Александр

Терещенко вернулся в московское «Динамо»

Московское «Динамо» пополнилось ветераном.

Пятикратный чемпион России и трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко стал первым новичком московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон 38-летний хоккеист провел в минском «Динамо». На его счету 16 (6+10) очков в 30 матчах за «зубров».

– Теперь передо мной новый вызов. Я разговаривал с Владимир Васильевичем Крикуновым, мы с ним нашли общий язык и пришли к единому пониманию задач команды. У нас собирается молодая амбициозная команда, и моей задачей будет помочь молодым игрокам освоится в большом хоккее, – сказал Терещенко в интервью клубной пресс-службе.

Защитник выступал за «Динамо» с 1998 по 2005 и с 2014 по 2018 год. Также в его карьере были «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

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