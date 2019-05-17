Защитник сборной Латвии пропустит матч с Россией - Советский спорт
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17 мая 2019 21:28ХоккейКоноплев Александр

Защитник сборной Латвии пропустит матч с Россией

Фрайбергс занимает второе место по числу штрафных минут на турнире.

Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс не сыграет в матче чемпионата мира против сборной России. Он дисквалифицирован из-за матч-штрафа (5+20 минут) в игре против Чехии.

«Защитник Ральф Фрайбергс дисквалифицирован на один матч», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы латвийской сборной.

Матч сборных России и Латвии пройдет 18 мая. Начало – в 13.15 мск.

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