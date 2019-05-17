Брюс Кэссиди: «Бостон» заслужил выход в финал Кубка Стэнли Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.

- Я испытываю много разных эмоций. Горд за ребят, особенно учитывая то, как мы сегодня сыграли. Мы заслужили право быть там, где мы есть, и выйти в финал Кубка Стэнли. Мы обыграли три хорошие команды. У нас есть еще незавершенное дело, поэтому нужно держать эмоции под контролем. Хочется этим насладиться, но я уверен, что наши парни понимают, что им предстоит сделать еще четыре шага, - приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в финальной серии Восточной конференции «Бостон» обыграл «Каролину» со счетом 4:0.

Второй финалист определится в финальной серии Западной конференции, где «Сан-Хосе» пока ведет у «Сент-Луиса» со счетом 2-1.