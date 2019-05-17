Себастьян Ахо: Мы извлечем урок из поражения «Бостону», но сейчас ощущения паршивые - Советский спорт
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17 мая 2019 21:48Хоккей

Себастьян Ахо: Мы извлечем урок из поражения «Бостону», но сейчас ощущения паршивые

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо прокомментировал поражение команды от «Бостона» в финале Восточной конференции.

- Мы должны извлечь из этого урок, и я уверен, что мы это сделаем. Но прямо сейчас ощущения, знаете ли, паршивые. Тяжело на душе. Грустно так заканчивать сезон. Но когда мы сможем взглянуть на все свысока и вспомнить эти ощущения, то, надеюсь, это поможет нам в будущем, - приводит слова Ахо официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в финальной серии Восточной конференции «Бостон» обыграл «Каролину» со счетом 4:0.

Второй финалист определится в финальной серии Западной конференции, где «Сан-Хосе» пока ведет у «Сент-Луиса» со счетом 2-1.

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