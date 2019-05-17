Сборная Чехии разгромила Италию, забросив восемь безответных шайб

В составе чешской команды заброшенными шайбами отличились Милан Гулаш (8-я минута), Радко Гудас (28), Михаэль Фролик (33, 58), Ян Коварж (34), Дмитрий Яшкин (35, 58) и Доминик Симон (57).

После этой игры Чехия набрала 12 очков в пяти встречах и располагается на третье строчке в группе В. Италия, уступив во всех пяти матчах турнира, занимают восьмое место.

В следующем матче на чемпионате мира чешские хоккеисты встретятся с командой Австрии, а итальянцы сыграют против сборной Норвегии.

Чемпионат мира

Групповой этап

5-й тур

Чехия – Италия – 8:0 (1:0, 4:0, 3:0).

Голы: 1:0 - Милан Гулаш (Доминик Кубалик, 07:04), 2:0 - Радко Гудас (Дмитрий Яшкин, 27:09), 3:0 - Михаэль Фролик (Михал Моравчик, Доминик Симон, 32:07), 4:0 - Ян Коварж (Якуб Ворачек, Михаэль Фролик, 33:43, бол.), 5:0 - Дмитрий Яшкин (Филип Хитил, Михал Ржепик, 34:17), 6:0 - Доминик Симон (Якуб Ворачек, Михаэль Фролик, 56:02), 7:0 - Дмитрий Яшкин (Давид Мусил, Михал Ржепик, 57:42), 8:0 - Михаэль Фролик (Ян Коларж, 57:58).

Вратари: Францоуз - де Филиппо Роя.

Броски: 48-15.

Штраф: 2-6.