Сборная Финляндии всухую обыграла Великобританию и вышла в лидеры группы А - Советский спорт
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17 мая 2019 23:30Хоккей

Сборная Финляндии всухую обыграла Великобританию и вышла в лидеры группы А

Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 5:0.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Тони Раяла (21-я минута), Атте Охтамаа (26), Йоэль Кивиранта (35), Кристиан Куусела (58) и Микко Лехтонен.

После этой игры Финляндия набрала 13 очков в пяти встречах и вышла в лидеры группы А. Великобритания, проиграв все пять матчей на турнире, занимает последнее место.

В следующем матче на чемпионате мира Финляндия сыграет против команды Франции, а Великобритания встретится со сборной Словакии.

Чемпионат мира
Групповой этап
5-й тур

Финляндия – Великобритания – 5:0 (1:0, 4:0, 4:0)

Голы: 1:0 - Тони Раяла (Микко Лехтонен, Юхо Олкинуора, 20:24, бол.), 2:0 - Атте Охтамаа (Юхани Тюрвяйнен, Вели-Матти Савинайнен, 25:08), 3:0 - Йоэль Кивиранта (Миика Койвисто, Юхани Тюрвяйнен, 34:59), 4:0 - Кристиан Куусела (Вели-Матти Савинайнен, 57:27, п.в.), 5:0 - Микко Лехтонен (Хенри Йокихарью, 19:49, бол.)

Вратари: Олкинуора – Боунс
Броски: 49-12
Штраф: 4-8

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