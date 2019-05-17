Сборная Финляндии всухую обыграла Великобританию и вышла в лидеры группы А

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Тони Раяла (21-я минута), Атте Охтамаа (26), Йоэль Кивиранта (35), Кристиан Куусела (58) и Микко Лехтонен.

После этой игры Финляндия набрала 13 очков в пяти встречах и вышла в лидеры группы А. Великобритания, проиграв все пять матчей на турнире, занимает последнее место.

В следующем матче на чемпионате мира Финляндия сыграет против команды Франции, а Великобритания встретится со сборной Словакии.

Чемпионат мира

Групповой этап

5-й тур

Финляндия – Великобритания – 5:0 (1:0, 4:0, 4:0)

Голы: 1:0 - Тони Раяла (Микко Лехтонен, Юхо Олкинуора, 20:24, бол.), 2:0 - Атте Охтамаа (Юхани Тюрвяйнен, Вели-Матти Савинайнен, 25:08), 3:0 - Йоэль Кивиранта (Миика Койвисто, Юхани Тюрвяйнен, 34:59), 4:0 - Кристиан Куусела (Вели-Матти Савинайнен, 57:27, п.в.), 5:0 - Микко Лехтонен (Хенри Йокихарью, 19:49, бол.)

Вратари: Олкинуора – Боунс

Броски: 49-12

Штраф: 4-8