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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2019 12:05ХоккейСпирин Дмитрий

Стал известен состав сборной России на матч с Латвией

Определен состав сборной России по хоккею на матч группового раунда ЧМХ-2019 с командой Латвии.

Матч начнется в Братиславе в 13:15 по московскому времени.

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