Сборная России вышла вперед в матче с Латвией, проигрывая 0:1 после первого периода - Советский спорт
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18 мая 2019 14:21ХоккейКоноплев Александр

Сборная России вышла вперед в матче с Латвией, проигрывая 0:1 после первого периода

Болельщики сборной нервничают.

Сборная России по хоккею вышла вперед во втором периоде матча чемпионата мира против команды Латвии.

После первого периода россияне проигрывали 0:1.

Во втором периоде «красная машина» усилиями Дмитрия Орлова и Никиты Гусева вышла вперед – 2:1.

Теперь на счету Гусева девять (3+6) очков на турнире. У Орлова – четыре (1+3).

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