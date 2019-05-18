Сборная России вышла вперед в матче с Латвией, проигрывая 0:1 после первого периода

Сборная России по хоккею вышла вперед во втором периоде матча чемпионата мира против команды Латвии.
После первого периода россияне проигрывали 0:1.
Во втором периоде «красная машина» усилиями Дмитрия Орлова и Никиты Гусева вышла вперед – 2:1.
Теперь на счету Гусева девять (3+6) очков на турнире. У Орлова – четыре (1+3).
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