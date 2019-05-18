Латвия - Россия - 1:3. Видео голов

В Братиславе проходит матч чемпионата мира по хоккею между сборными Латвии и России. На данный момент россияне выигрывают со счетом 3:1. Шайбы забросили Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров. Отметим, что после первого периода наша команда уступала со счетом 1:0.
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