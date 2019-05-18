Задоров впервые удален – и сразу «2+10» за жесткий силовой прием

Защитник сборной России Никита Задоров получил первые штрафные минуты на чемпионате мира в Словакии. В конце второго периода хоккеист толкнул на борта форварда сборной Латвии Рихардса Букартса. Латвийцу потребовалась помощь врачей, а Задорову присудили «2+10».
Задоров стал самым грубым игроком сборной России. До этого никто из «красной машины» не сидел на скамейке штрафников более четырех минут.
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