Задоров впервые удален – и сразу «2+10» за жесткий силовой прием Задоров стал самым грубым хоккеистом сборной.

Защитник сборной России Никита Задоров получил первые штрафные минуты на чемпионате мира в Словакии. В конце второго периода хоккеист толкнул на борта форварда сборной Латвии Рихардса Букартса. Латвийцу потребовалась помощь врачей, а Задорову присудили «2+10».

Задоров стал самым грубым игроком сборной России. До этого никто из «красной машины» не сидел на скамейке штрафников более четырех минут.