ФХР – о шайбе Кучерова: Фантастика, конечно (видео) - Советский спорт
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18 мая 2019 15:12ХоккейСметанникова Дарья

ФХР – о шайбе Кучерова: Фантастика, конечно (видео)

В данный момент в Словакии проходит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Латвии и России.

Федерация хоккея России прокомментировала гол нападающего сборной России Никиты Кучерова, который стал третьим в российской команде.

25-леттний форвард забросил шайбу на 33-й минуте при счете 2:1. После рикошета защитника сборной Латвии Кристапса Сотниекса шайба влетела в ворота.

«Фантастика, конечно», - отреагировала на шайбу Кучерова пресс-служба Федерации хоккея России в твиттере.

Гол и передача Никиты Кучерова в матче чемпионата мира по хоккею Россия – Латвия позволили ему выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки. На счету россиянина 12 (4+8) очков.

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