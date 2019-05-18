ФХР – о шайбе Кучерова: Фантастика, конечно (видео)

Федерация хоккея России прокомментировала гол нападающего сборной России Никиты Кучерова, который стал третьим в российской команде.
25-леттний форвард забросил шайбу на 33-й минуте при счете 2:1. После рикошета защитника сборной Латвии Кристапса Сотниекса шайба влетела в ворота.
«Фантастика, конечно», - отреагировала на шайбу Кучерова пресс-служба Федерации хоккея России в твиттере.
Гол и передача Никиты Кучерова в матче чемпионата мира по хоккею Россия – Латвия позволили ему выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки. На счету россиянина 12 (4+8) очков.
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