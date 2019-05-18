Сборная России одержала волевую победу над командой Латвии на чемпионате мира

В Братиславе состоялся матч между командами России и Латвии. Счет в игре открыли латыши: на 11-й минуте первого периода заброшенной шайбой отметился Оскар Цибульскис.

Во втором периоде российская команда перехватила преимущество и забросила три шайбы усилиями Дмитрия Орлова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова. В третьем периоде голов не было. Игра завершилась победой сборной России со счетом 3:1.

После этой игры сборная России единолично возглавляет турнирную таблицу группы B. После пяти матчей в активе нашей команды 15 очков. На втором месте находится команда Швейцарии с 12 очками после четырех матчей. Однако швейцарцам в субботу вечером предстоит провести матч против команды Швеции. Игра начнется в 21:15 по московскому времени.

Сборная Латвии после поражения от России осталась на пятом месте с шестью очками.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье (19 мая) против швейцарцев. Эта игра начнется в 21:15 (мск).

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Кошице и Братиславе (Словакия) с 10 по 26 мая.

Латвия – Россия – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). 9084 зрителей.

Голы: 1:0 Цибульскис (Индрашис, 10.28), 1:1 Орлов (Ковальчук, Плотников, 20.27), 1:2 Гусев (Дадонов, Кучеров, 23.50, б.), 1:3 Кучеров (Анисимов, 32.40).

Вратари: Мерзликин (58.54, 59.07-60.00, (Гудлевскис, 39.24-40.00)) – Василевский.

Латвия - Россия - 1:3. Видео голов