Илья Ковальчук: 160 стаканов пива? Это дело прессы, наше дело – играть - Советский спорт
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18 мая 2019 16:19ХоккейСметанникова Дарья

Илья Ковальчук: 160 стаканов пива? Это дело прессы, наше дело – играть

Сборная России обыграла команду Латвии (3:1) в групповом матче чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Капитан сборной России Илья Ковальчук подвел итог матча с Латвией.

«Игра против нас для Латвии — тройная мотивация. Ничего особенного мы не увидели. Шайбу на себя ребята ловили, пытались вывести нас из себя.

Мы не слышали, как Хартли душил судей, трибуны тут громкие. Он — молодец, хорошо ведет игру, Боб этим очень отличается.

Мы прекрасно понимаем, что через несколько игр будут уже игры на вылет, поэтому надо как можно лучше провести две последние игры, чтобы в тонусе подойти к плей-офф.

160 стаканов пива Это дело прессы — писать и фотографировать, наше дело — играть», - цитирует Ковальчука Sport24.ru.

После этой игры сборная России единолично возглавляет турнирную таблицу группы B. После пяти матчей в активе нашей команды 15 очков. На втором месте находится команда Швейцарии с 12 очками после четырех матчей. Однако швейцарцам в субботу вечером предстоит провести матч против команды Швеции. Игра начнется в 21:15 по московскому времени.

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