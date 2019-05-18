Задоров – о штрафе «2+10»: Я стал заложником ситуации - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2019 16:23ХоккейСметанникова Дарья

Задоров – о штрафе «2+10»: Я стал заложником ситуации

Защитник сборной России Никита Задоров получил первые штрафные минуты на чемпионате мира в Словакии.

В матче против сборной Латвии (3:1) в конце второго периода Задоров толкнул на борта форварда сборной Латвии Рихардса Букартса. Латвийцу потребовалась помощь врачей, а Задорову присудили «2+10».

«Мы хорошо провели два первых периода, а третий провалили - это испортило картину матча. Нужно всегда выходить собранными и готовыми. В другой лиге (НХЛ) мне бы не дали «2+10» за такое нарушение. Он видел, что я ехал. Я стал заложником ситуации. Не хотел травмировать соперника, просто играл жестко. Лайнсмен мне сразу сказал, что это 10 минут», - цитирует Задорова «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье (19 мая) против швейцарцев. Эта игра начнется в 21:15 (мск).

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Кошице и Братиславе (Словакия) с 10 по 26 мая.

02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
17/05 09:30Футбол
Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парикеГлавный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
17/05 16:00Хоккей
«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/05 07:00Хоккей
Let's goooal! Сегодня сборная России сыграет пятый матч на ЧМ-2019Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе. Будет интересно: например, нас ждет повторение прошлогоднего финала Швеция – Швейцария.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
18/05 15:55Футбол
Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.
18/05 15:14Хоккей
Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в ЛатвииГлавный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
17/05 23:30Хоккей
Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без головФинляндия возглавила группу А, а Чехия гонится за Россией.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
17/05 15:30Футбол
«Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й? Две причины, по которым этот расклад неблагоприятенЮрий Цыбанев объясняет, почему на позициях в лигочемпионской зоне желательна рокировка.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
18/05 14:00Футбол
«Ман Сити» готов к уникальному треблу!В субботу на «Уэмбли» команда Хосепа Гвардиолы может установить рекорд – первой в истории выиграть за сезон все три главных английских трофея.
18/05 08:00Футбол
«Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛЧего ждать от предпоследнего тура чемпионата России? Есть несколько интересных моментов.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
18/05 00:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 29-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
Новости
17:17 Теннис Конта стала первой финалисткой турнира в Риме
17:07 Хоккей Боб Хартли: Мне понравились моменты, которые создала сборная Латвии в нападении
16:59 Хоккей Илья Воробьев: Орлова не за что наказывать
16:49 Фигурное катание Загитова будет выступать в показательной программе под любимую песню Медведевой
16:40 Хоккей Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче со Швейцарией
16:29 Футбол Акинфеев проведет 600 матч за ЦСКА впервые в истории клуба
16:23 Хоккей Задоров – о штрафе «2+10»: Я стал заложником ситуации
16:19 Хоккей Илья Ковальчук: 160 стаканов пива? Это дело прессы, наше дело – играть
16:13 Футбол Михаил Гершкович: РФС устно одобрил создание «Клуба Сергея Семака»
16:01 Футбол «Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте»
15:55 Футбол «Уфа» сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ
15:52 Футбол «Уфа» дома проиграла «Оренбургу»
15:43 Футбол СМИ: «Спартак» потребовал от «Фенербахче» 15 млн евро за Зе Луиша
15:37 Футбол ЦСКА – «Ахмат»: Стартовые составы команд
15:36 Хоккей Сборная России одержала волевую победу над командой Латвии на чемпионате мира
15:35 Хоккей Сборная США забросила семь шайб в ворота команды Дании на ЧМ-2019
15:29 Фигурное катание Ковтун назвал Алиева «хайпожором» за то, что тот поздравил Загитову с днем рождения
15:24 Баскетбол Ватутин – о выходе ЦСКА в финал Евролиги: На бумаге мы фавориты
15:12 Хоккей ФХР – о шайбе Кучерова: Фантастика, конечно (видео)
15:06 Футбол Молодежка «Зенита» разгромила «Ростов»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика