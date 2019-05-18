Задоров – о штрафе «2+10»: Я стал заложником ситуации Защитник сборной России Никита Задоров получил первые штрафные минуты на чемпионате мира в Словакии.

В матче против сборной Латвии (3:1) в конце второго периода Задоров толкнул на борта форварда сборной Латвии Рихардса Букартса. Латвийцу потребовалась помощь врачей, а Задорову присудили «2+10».

«Мы хорошо провели два первых периода, а третий провалили - это испортило картину матча. Нужно всегда выходить собранными и готовыми. В другой лиге (НХЛ) мне бы не дали «2+10» за такое нарушение. Он видел, что я ехал. Я стал заложником ситуации. Не хотел травмировать соперника, просто играл жестко. Лайнсмен мне сразу сказал, что это 10 минут», - цитирует Задорова «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье (19 мая) против швейцарцев. Эта игра начнется в 21:15 (мск).

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Кошице и Братиславе (Словакия) с 10 по 26 мая.