Илья Воробьев: Орлова не за что наказывать Защитник сборной России Дмитрий Орлов нанес повреждение латвийскому форварду Оскарсу Батне.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал нарушение Дмитрия Орлова. Российская команда обыграла латвийцев со счетом 3:1.

«Мы судейство не обсуждаем, жесткая игра с двух сторон была сегодня, не только с нашей. Конечно, мы хотим, чтобы меньше удалений было. По эпизоду с Орловым – там человек почти полз. По мне дисквалификации быть не может там, не за что наказывать. Во-первых, очень низко был Батня, во-вторых, Орлов шел за шайбой, он оказался быстрее и мощнее», - цитирует Воробьева «Р-Спорт».

После этой игры сборная России единолично возглавляет турнирную таблицу группы B. После пяти матчей в активе нашей команды 15 очков. На втором месте находится команда Швейцарии с 12 очками после четырех матчей.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье (19 мая) против швейцарцев. Эта игра начнется в 21:15 (мск).

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Кошице и Братиславе (Словакия) с 10 по 26 мая.