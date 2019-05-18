Илья Воробьев: Орлова не за что наказывать

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал нарушение Дмитрия Орлова. Российская команда обыграла латвийцев со счетом 3:1.
«Мы судейство не обсуждаем, жесткая игра с двух сторон была сегодня, не только с нашей. Конечно, мы хотим, чтобы меньше удалений было. По эпизоду с Орловым – там человек почти полз. По мне дисквалификации быть не может там, не за что наказывать. Во-первых, очень низко был Батня, во-вторых, Орлов шел за шайбой, он оказался быстрее и мощнее», - цитирует Воробьева «Р-Спорт».
После этой игры сборная России единолично возглавляет турнирную таблицу группы B. После пяти матчей в активе нашей команды 15 очков. На втором месте находится команда Швейцарии с 12 очками после четырех матчей.
Следующий матч сборная России проведет в воскресенье (19 мая) против швейцарцев. Эта игра начнется в 21:15 (мск).
Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Кошице и Братиславе (Словакия) с 10 по 26 мая.
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