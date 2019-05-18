Боб Хартли: Мне понравились моменты, которые создала сборная Латвии в нападении Сборная Латвии проиграла команде России (1:3) в групповом матче чемпионата мира по хоккею.

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвел итог поражения от России.

«Мне понравились моменты, которые мы создавали в нападении, мы знали, что медленнее их, но хоккей — это не игра на бумаге, это игра на льду! Так что мы выкладывались, мы хорошо играли с Швейцарией и Чехией, мы боролись за победу сегодня, но, к сожалению, забили всего один гол и проиграли. В третьем периоде мы выложились в обороне, старались выстрелить. Это чемпионат мира, здесь у команд разный уровень игры, для победы нужно показывать лучшую игру в жизни!», - цитирует Хартли Sport24.ru.

После этой игры сборная России единолично возглавляет турнирную таблицу группы B. борная Латвии после поражения от России осталась на пятом месте с шестью очками.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье (19 мая) против швейцарцев. Эта игра начнется в 21:15 (мск).

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Кошице и Братиславе (Словакия) с 10 по 26 мая.