Боб Хартли: Мне понравились моменты, которые создала сборная Латвии в нападении

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвел итог поражения от России.
«Мне понравились моменты, которые мы создавали в нападении, мы знали, что медленнее их, но хоккей — это не игра на бумаге, это игра на льду! Так что мы выкладывались, мы хорошо играли с Швейцарией и Чехией, мы боролись за победу сегодня, но, к сожалению, забили всего один гол и проиграли. В третьем периоде мы выложились в обороне, старались выстрелить. Это чемпионат мира, здесь у команд разный уровень игры, для победы нужно показывать лучшую игру в жизни!», - цитирует Хартли Sport24.ru.
После этой игры сборная России единолично возглавляет турнирную таблицу группы B. борная Латвии после поражения от России осталась на пятом месте с шестью очками.
Следующий матч сборная России проведет в воскресенье (19 мая) против швейцарцев. Эта игра начнется в 21:15 (мск).
Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Кошице и Братиславе (Словакия) с 10 по 26 мая.
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