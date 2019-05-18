Германия потерпела первое поражение на ЧМ-2018, пропустив восемь шайб от Канады В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

В пятом матче группы А сборная Канады разгромила команду Германии со счетом 8:1.

В составе победителей хет-трик оформил Марк Стоун, а дубль Энтони Манта, еще по шайбе забросили Тома Шабо, Сэм Райнхарт и Энтони Чирелли. У немцев отличился Ясин Эхлиз.

Отметим, что это поражение стало для сборной Германии первым на этом чемпионате мира.

Сборная Канады занимает третье место в турнирной таблице группы А, имея в активе 12 очков. Сборная Германии с таким же показателем идет на третьей позиции.

Завтра, 19 мая, немцы сыграют против сборной США, а канадцы дне позже встретятся с Данией.