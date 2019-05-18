Сборная Италии проиграла команде Норвегии, забросив первую шайбу на ЧМХ-2019 - Советский спорт
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18 мая 2019 19:36ХоккейСметанникова Дарья

Сборная Италии проиграла команде Норвегии, забросив первую шайбу на ЧМХ-2019

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

Сборная Италии проиграла с крупным счетом команде Норвегии – 1:7. Отметим, что итальянцы впервые забросили шайбу в ворота соперника на этом чемпионате мира.

В составе сборной Италии первую шайбу на чемпионате мира забросил Анджело Мичелли. У победителей отличились Александер Райшенберг, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Тобиас Линдстрем, Сондре Ольден, Мартин Реймарк и Стефан Эспеланн.

После шести матчей Норвегия занимает шестое место в турнирной таблице группы В, а Италия замыкает таблицу.

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