Сборная Италии проиграла команде Норвегии, забросив первую шайбу на ЧМХ-2019

Сборная Италии проиграла с крупным счетом команде Норвегии – 1:7. Отметим, что итальянцы впервые забросили шайбу в ворота соперника на этом чемпионате мира.
В составе сборной Италии первую шайбу на чемпионате мира забросил Анджело Мичелли. У победителей отличились Александер Райшенберг, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Тобиас Линдстрем, Сондре Ольден, Мартин Реймарк и Стефан Эспеланн.
После шести матчей Норвегия занимает шестое место в турнирной таблице группы В, а Италия замыкает таблицу.
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