Легенда «Монреаля» Руа претендует на пост главного тренера «Оттавы» Руа уже работал главным тренером в НХЛ.

Четырехкратный победитель Кубка Стэнли Патрик Руа может возглавить «Оттаву». По данным Ottawa Sun, генменеджер клуба Пьер Дорион проведет переговоры с 53-летним специалистом в начале следующей недели.

Руа был главным тренером «Колорадо» с 2013 по 2016 год. При нем «лавины» одержали 133 победы в 250 матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

Будучи игроком, Руа выиграл четыре Кубка Стэнли: два в составе «Монреаля», и два – в «Колорадо».

Отметим, за «Оттаву» выступает 21-летний российский форвард Виталий Абрамов.