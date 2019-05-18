Берра первым из вратарей набрал очки на ЧМХ-2019 - Советский спорт
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18 мая 2019 22:49ХоккейКоноплев Александр

Берра первым из вратарей набрал очки на ЧМХ-2019

Берра пропустил, но отдал.

В матче чемпионате мира по хоккею Швеция – Швейцария вратарь номинальных гостей Рето Берра отметился голевой передачей.

Он стал первым голкипером, набравшим очки за результативность на турнире в Словакии.

До встречи со шведами Берра сыграл два матча, в которых отразил все 37 бросков по своим воротам.

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