Словакия разгромила Великобританию на домашнем ЧМХ-2019 - Советский спорт
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18 мая 2019 23:29Хоккей

Словакия разгромила Великобританию на домашнем ЧМХ-2019

Словаки рискуют не попасть в плей-офф.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Словакии обыграла Великобританию – 6:1. Хозяева турнира набрали девять очков и занимают пятое место в турнирной таблице группы A. У них остался один матч – против команды Дании.

Чемпионат мира-2019
Групповой этап
Группа A

Великобритания – Словакия – 1:6 (1:3, 0:3, 0:0)

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