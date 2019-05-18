Словакия разгромила Великобританию на домашнем ЧМХ-2019

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Словакии обыграла Великобританию – 6:1. Хозяева турнира набрали девять очков и занимают пятое место в турнирной таблице группы A. У них остался один матч – против команды Дании.
Чемпионат мира-2019
Групповой этап
Группа A
Великобритания – Словакия – 1:6 (1:3, 0:3, 0:0)
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