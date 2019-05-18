Нюландер обошел Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019 Нюландер снова первый.

Форвард сборной Швеции Вильям Нюландер набрал три (1+2) очка в матче со Швейцарией и возглавил список бомбардиров проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею.

После пяти игр у него 13 очков: пять шайб и восемь передач. Второе место занимает форвард сборной России Никита Кучеров, у которого 12 (4+8) баллов.

Канадец Энтони Манта – третий. У него 11 (7+4) очков.