Нюландер обошел Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019 - Советский спорт
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18 мая 2019 23:36ХоккейКоноплев Александр

Нюландер обошел Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019

Нюландер снова первый.

Форвард сборной Швеции Вильям Нюландер набрал три (1+2) очка в матче со Швейцарией и возглавил список бомбардиров проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею.

После пяти игр у него 13 очков: пять шайб и восемь передач. Второе место занимает форвард сборной России Никита Кучеров, у которого 12 (4+8) баллов.

Канадец Энтони Манта – третий. У него 11 (7+4) очков.

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