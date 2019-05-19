Игорь Никитин: Капризов переживает из-за своей ситуации в сборной России

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал выступление нападающего армейцев Кирилла Капризова в составе сборной России на чемпионате мира. Хоккеист за четыре матча на турнире не набрал ни одного очка.
«Чтобы стать большим игроком, нужно уметь проходить через всякие ситуации. Никогда не бывает все просто, и если Капризов выйдет из этой ситуации, то это пойдет ему на пользу. Конечно, он переживает.
Конечно, хочется, чтобы игроки ЦСКА выступали в сборной ярко. Но здесь важно, чтобы в сборной был коллектив. Все ребята из ЦСКА — командные игроки. Я рад за них, что они попали в такую звездную команду и желаю им выиграть чемпионат мира», - цитирует Никитина ТАСС.
Капризов не принимал участия в матче с командой Латвии (3:1), который состоялся накануне. Сегодня, 19 мая, сборная России сыграет с Швейцарией в рамках группового этапа чемпионата мира. Матч состоится в 21:15 мск.
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