Сборная Финляндии на чемпионате мира потеряла нападающего - Советский спорт
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19 мая 2019 16:22ХоккейСпирин Дмитрий

Сборная Финляндии на чемпионате мира потеряла нападающего

Форвард сборной Финляндии Ээту Луостаринен покинул расположение команды из-за травмы колена.

Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ.

20-летний нападающий получил повреждение в матче группового этапа турнира с Великобританией (5:0).

Луостаринен уже вылетел в Финляндию, где пройдет дальнейшее медицинское обследование и реабилитация. На чемпионате мира форвард провел четыре матча, не набрав очков за результативность.

Финны в пяти матчах чемпионата мира набрали 13 очков: пока они лидируют в группе А.

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