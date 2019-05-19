Сборная Финляндии на чемпионате мира потеряла нападающего Форвард сборной Финляндии Ээту Луостаринен покинул расположение команды из-за травмы колена.

Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ.

20-летний нападающий получил повреждение в матче группового этапа турнира с Великобританией (5:0).

Луостаринен уже вылетел в Финляндию, где пройдет дальнейшее медицинское обследование и реабилитация. На чемпионате мира форвард провел четыре матча, не набрав очков за результативность.



Финны в пяти матчах чемпионата мира набрали 13 очков: пока они лидируют в группе А.

