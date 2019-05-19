Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира - Советский спорт
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19 мая 2019 19:27ХоккейСпирин Дмитрий

Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира

Сборная США победила команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею (3:1).

Заброшенными шайбами в составе американцев отметились Джеймс ван Римсдайк, Дилан Ларкин и Джек Айкел. Шайба немцев на счету Фредерика Тиффельса.

Американцы вышли в лидеры группы А: у них 14 очков после 6 матчей. У команды Германии - 12 очков (4-е место).

Сборная США 21 мая сыграет с Канадой. Сборная Германии в тот же день сразится с Финляндией.

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