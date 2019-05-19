Определен состав сборной России на матч со Швейцарией - Советский спорт
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19 мая 2019 20:05ХоккейСпирин Дмитрий

Определен состав сборной России на матч со Швейцарией

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч группового раунда чемпионата мира с командой Швейцарии.

Матч начнется в 21:15 по московскому времени в Братиславе.

Напомним, россияне пока не потеряли в матчах группового раунда ЧМХ-2019 ни одного очка.

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