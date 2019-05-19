На чемпионате мира стали известны все участники четвертьфинала от группы А

Таким образом, после этой игры определились все участники ¼ финала чемпионата мира от группы А. Место в плей-офф турнира досрочно гарантировали себе сборные США (14 очков), Финляндии (13), Канады (12) и Германии (12).
Отметим, что команда Словакии может сравняться с Германией по очкам, но по итогам личной встречи, которая завершилась победой немецкой команды со счетом 3:2, все равно окажется ниже в турнирной таблице группы А.
Добавим, что четвертьфинальные матчи чемпионата мира состоятся 23 мая.
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