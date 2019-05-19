Еременко подписал новый контракт с «Динамо» - Советский спорт
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19 мая 2019 21:16ХоккейСпирин Дмитрий

Еременко подписал новый контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с голкипером Александром Еременко.

Контракт рассчитан на один сезон.

В составе «Динамо» 39-летний Еременко дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), выигрывал Кубок континента (2014), золотые (2005) и бронзовые (2015) медали чемпионатов России.

«Очень рад продлить контракт с клубом! Важно, что я не просто остался в «Динамо», а именно в качестве игрока. Счастлив, что я все еще нужен команде. Это придает новые силы, чтобы добиваться новых побед. Верю, что нас ждет яркий сезон», - цитирует Еременко официальный сайт клуба.

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