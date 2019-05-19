Кучеров оформил дубль в матче со Швейцарией и обошел Нюландера в гонке бомбардиров - Советский спорт
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19 мая 2019 23:27Хоккей

Кучеров оформил дубль в матче со Швейцарией и обошел Нюландера в гонке бомбардиров

Сборная России забросила третью шайбу в ворота сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира.

В составе российской команды вторую заброшенную шайбу в этой встрече на свой счет записал нападающий Никита Кучеров.

Отметим, что ассистировали форварду «Тампы-Бэй» Артем Анисимов, набравший второе очко в этой встрече, и Никита Зайцев.

Таким образом, Кучеров набрал 14-е очко на этом чемпионате мира и вышел в лидеры в гонке бомбардиров, обойдя по этому показателю шведского форварда Вильяма Нюландера (13).

На данный момент завершается третий период встречи, «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

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