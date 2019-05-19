Все три гола в ворота Швейцарии - на счету тройки Кучеров - Анисимов - Гусев - Советский спорт
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19 мая 2019 23:37Хоккей

Все три гола в ворота Швейцарии - на счету тройки Кучеров - Анисимов - Гусев

Третье звено российской сборной организовало все три шайбы в ворота швейцарцев в предпоследнем туре группового турнира.

В каждом периоде было заброшено по одной шайбе. Автором первой стал Артем Анисимов, передачи на счету Никиты Гусева и Дмитрия Орлова.

Второй гол забросил сам Кучеров с передачи Гусева. Этот гол Кучерова позволил ему набрать 13-е очко в гонке бомбардиров ЧМ-2019 и догнать ее лидера шведа Вильяма Нюландера.

А третьем периоде Кучеров вышел вперед в споре лучших бомбардиров: он снова забил, на этот раз ему ассистировали Зайцев и Анисимов.

Таким образом, сборная России одержала на чемпионате мира шесть побед подряд и остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения.

В заключительном туре группы B наша команда играет со шведами. Начало игры - 21 мая в 21.15 (мск)

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