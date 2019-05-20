Тарасенко обошел Панарина и вышел в лидеры списка бомбардиров плей-офф среди россиян

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко набрал в этой встрече 3 (1+2) очка и был признан второй звездой матча.
После этой встречи на счету Тарасенко стало 12 (7+5) очков в 18 матчах, по этому показателю он вышел в лидеры среди российских игроков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Добавим, что второе место в списке бомбардиров плей-офф среди россиян занимает форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, набравший 11 (5+6) очков в 10 встречах. Замыкает тройку лучших нападающий «Далласа» Александр Радулов, на счету которого 10 (5+5) очков в 13 матчах.
Отметим, что Тарасенко стал четвертым игроком в истории плей-офф НХЛ, сумевшим реализовать буллит в матче полуфинала или финала конференции Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки («Эдмонтон») в 1984 году, Матсу Сундину («Торонто») в 1999 году и Джо Сакику «(Колорадо») в 2001 году.
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