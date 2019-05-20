Комментатор Первого канала Андрей Юртаев: Сборная провела крутой матч

– Кучеров, Гусев, Гусев, Кучеров… Я не знаю, что ещё сказать. Сборная провела крутой матч, но результат снова сделали эти люди. Плюс Георгиев, который тоже в полном порядке, и я удивлюсь, если Воробьёва снова начнут спрашивать про Сорокина. И не удивлюсь, если опять кто-то начнёт писать, что основным должен быть Георгиев.
Также я бы отметил Орлова, который уже с Латвией как-то вроде бы стал больше брать на себя инициативу, и это приносит плоды. Гаврикова, который вступился за Кучерова, потому что Никита всё равно не всегда будет сдерживаться и периодически будет психовать. Капризова, который провёл хороший матч и даже мог забить. Кого ещё? Кузнецова, который в большинстве, кажется, перестал смотреть только на Овечкина и сам тоже стал бросать по воротам. Ну и Сергачёва, который мощно встретил Хишира в средней зоне и, возможно, заставил того усомниться в своих перспективах в этот день.
Швейцарию отчасти можно оправдывать очень сложным матчем со Швецией накануне. Но в любом случае, кажется, что это нападение с Хиширом и Фиалой мы сдержали бы в любом случае, а Йоси, каким бы крутым универсальным защитником ни был, не может играть за всех и 60 минут.
Мне кажется, что Чехия и Швейцария – два наших лучших матча на турнире. То есть два матча с сильными соперниками, и оба мы выиграли 3:0.
И при этом у нас по-прежнему: а) не забивает Малкин б) не работает вторая бригада большинства, то есть Овечкин. Если мы ещё и здесь добавим, то… я даже боюсь пока загадывать что, – написал Андрей Юртаев.
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