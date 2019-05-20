Максим Сушинский: «Красная машина» – хороший бренд, но пять лет без золота – много

Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о том, как относится к тому, что сборную России называют «Красной машиной».
«Хороший раскрученный бренд, но его надо подкреплять победами, – приводит «Спорт день за днем» слова Сушинского. – Для нынешнего хоккея пять лет без золота – это, наверное, многовато. У нас был хороший подъем. Привыкли быть наверху, поэтому надо возвращаться».
Напомним, в последний раз сборная России побеждала на чемпионатах мира в 2014 году. После этого команда один раз была серебряным (2015) и два раза бронзовым (2016, 2017) призерами.
На нынешнем турнире в Словакии Россия одержала шесть побед в шести матчах и лидирует в группе B.
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