Максим Сушинский: «Красная машина» – хороший бренд, но пять лет без золота – много - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2019 12:25ХоккейЛипкин Антон

Максим Сушинский: «Красная машина» – хороший бренд, но пять лет без золота – много

Сборная России не побеждала на чемпионатах мира с 2014 года.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о том, как относится к тому, что сборную России называют «Красной машиной».

«Хороший раскрученный бренд, но его надо подкреплять победами, – приводит «Спорт день за днем» слова Сушинского. – Для нынешнего хоккея пять лет без золота – это, наверное, многовато. У нас был хороший подъем. Привыкли быть наверху, поэтому надо возвращаться».

Напомним, в последний раз сборная России побеждала на чемпионатах мира в 2014 году. После этого команда один раз была серебряным (2015) и два раза бронзовым (2016, 2017) призерами.

На нынешнем турнире в Словакии Россия одержала шесть побед в шести матчах и лидирует в группе B.

25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
19/05 19:30Футбол
Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонкеГлавный тренер «Краснодара» на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
19/05 13:43Футбол
Репетиция финала Кубка удалась! «Урал» отобрал два очка у «Локомотива» (видео)Эрик Бикфалви и Антон Миранчук приняли участие в обоих голах своих команд, разошедшихся в Екатеринбурге миром. «Локо» гарантировал себе Лигу чемпионов, но подставил под сомнение путевку в групповой этап турнира.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
19/05 07:01Хоккей
Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодняСегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
19/05 18:00Футбол
Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.
18/05 17:12Хоккей
«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
19/05 16:50Хоккей
Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» – берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира.
19/05 23:45Хоккей
Кучеров! Гусев! Георгиев! Кто творил шестую победу сборной РоссииДубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
18/05 15:53Хоккей
Пятая победа! Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и ГусеваНашим впервые пришлось отыгрываться. Тем приятнее волевая победа 3:1. Которая, впрочем, оставила вопросы. В двух периодах сборной России не удалось распечатать ворота.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
20/05 13:00Хоккей
Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечтыПодводим итоги финальных соревнований любительского чемпионата страны по хоккею.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
20/05 12:30Футбол
«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
19/05 20:00Футбол
Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
Новости
13:27 Хоккей Нико Хишир: Знали, что мы можем победить сборную России
13:26 Футбол Моуринью, по рекомендации Роналду, может возглавить «Ювентус»
13:18 Футбол Руслан Нигматуллин: «Локомотив» не должен упускать прямую путевку в Лигу чемпионов
13:12 Футбол КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви
13:06 Авто/Мото «Макларен» не будет покупать для Алонсо место на старте «500 миль Индианаполиса»
13:06 Футбол Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» на следующий сезон
12:57 Волейбол Волейболисты «Зенита» Спиридонов и Алексеев перешли в «Урал»
12:56 Футбол Дмитрий Хохлов: «Динамо» обязано показать хорошую игру в первом матче на новой арене
12:46 Футбол Адвокаты Кокориных и Мамаева обжаловали арест
12:39 Футбол Влашич получил вызов в сборную Хорватии на июньские матчи
12:35 Хоккей Дмитрий Яшкин: Овечкин и Кузнецов покажут настоящий уровень в более важных матчах
12:32 Фигурное катание Авербух стал постановщиком новой короткой программы Медведевой
12:25 Хоккей Максим Сушинский: «Красная машина» – хороший бренд, но пять лет без золота – много
12:17 Футбол «Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Санта-Клары» Кайо
12:09 Футбол СМИ: Ракицкий получит от «Шахтера» золотую медаль чемпионата Украины
12:03 Авто/Мото Алонсо не прошел квалификацию в «500 миль Индианаполиса»
12:02 Фигурное катание Медведева – о последней серии «Игры престолов»: Не мое, извините
11:57 ММА Тренер Нурмагомедова назвал имена опасных соперников для россиянина
11:50 Футбол Гюндоган готов возобновить с «Манчестер Сити» переговоры о новом контракте
11:48 Хоккей Свен Андригетто: Мы должны были найти способ забить России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика