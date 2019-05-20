Дмитрий Яшкин: Овечкин и Кузнецов покажут настоящий уровень в более важных матчах - Советский спорт
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20 мая 2019 12:35ХоккейЛипкин Антон

Дмитрий Яшкин: Овечкин и Кузнецов покажут настоящий уровень в более важных матчах

Кузнецов набрал пять очков в шести матчах чемпионата мира, Овечкин – два.

Форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин высказался об игре на чемпионате мира своих партнеров по «Вашингтону» – Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

«Думаю, когда начнутся более важные игры, они как следует настроятся и покажут свой настоящий уровень, – приводят «Известия» слова 26-летнего нападающего. – У них бывает иногда так, что в паре матчей не очень получается игра, но потом Саша и Женя выстреливают. Они еще прибавят и скажут свое слово».

Напомним, в шести матчах на турнире Овечкин набрал 2 (1+1) очка, у Кузнецова – 5 (2+3) очков.

Сборная России одержала шесть побед и с 18 очками лидирует в группе B. В своем заключительном матче на групповом этапе Россия сыграет 21 мая со Швецией. Начало игры в Братиславе – 21:15 (мск).

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