Нико Хишир: Знали, что мы можем победить сборную России Россия забросила три безответные шайбы в матче со Швейцарией.

Форвард сборной Швейцарии Нико Хишир прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира на Ondrej Nepela Arena в Братиславе.

«Мы знали, насколько мощная сборная России, – приводит «Р-Спорт» слова 20-летнего нападающего. – Но знали, что мы можем победить их, если все 60 минут проведем на высочайшем уровне».

Напомним, в составе сборной России дубль сделал Никита Кучеров, еще один гол на счету Артема Анисимова. Голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок и во второй раз на турнире сыграл «на ноль».

Сборная Швейцарии осталась на четвертом месте в группе B и 21 мая в своем заключительном матче на групповом этапе сыграет с Чехией.