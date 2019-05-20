Нико Хишир: Знали, что мы можем победить сборную России

Форвард сборной Швейцарии Нико Хишир прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира на Ondrej Nepela Arena в Братиславе.
«Мы знали, насколько мощная сборная России, – приводит «Р-Спорт» слова 20-летнего нападающего. – Но знали, что мы можем победить их, если все 60 минут проведем на высочайшем уровне».
Напомним, в составе сборной России дубль сделал Никита Кучеров, еще один гол на счету Артема Анисимова. Голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок и во второй раз на турнире сыграл «на ноль».
Сборная Швейцарии осталась на четвертом месте в группе B и 21 мая в своем заключительном матче на групповом этапе сыграет с Чехией.
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