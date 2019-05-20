Никулин продлит контракт с «Динамо»

Защитник Илья Никулин продолжит играть за «Динамо», сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.
«Контракт, по-моему, еще не подписал, но он подпишет его», – приводит ТАСС слова Крикунова.
В минувшем сезоне 37-летний Никулин набрал 24 (9+15) очка в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+6» и 55 минутах штрафа. В 11 играх плей-офф он сделал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и четыре минуты штрафа.
Напомним, Никулин выступал за «Динамо» с 2000 по 2005 годы, после чего десять лет провел в «Ак Барсе», а в 2015 году вернулся в родной клуб. Всего в КХЛ на его счету 367 (108+259) очков в 693 матчах.
Добавим, что вместе с «Динамо» Никулин стал чемпионом России в сезоне-2004/2005.
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