Никулин продлит контракт с «Динамо» - Советский спорт
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20 мая 2019 15:35ХоккейЛипкин Антон

Никулин продлит контракт с «Динамо»

Защитник провел четыре сезона после возвращения в клуб.

Защитник Илья Никулин продолжит играть за «Динамо», сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

«Контракт, по-моему, еще не подписал, но он подпишет его», – приводит ТАСС слова Крикунова.

В минувшем сезоне 37-летний Никулин набрал 24 (9+15) очка в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+6» и 55 минутах штрафа. В 11 играх плей-офф он сделал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и четыре минуты штрафа.

Напомним, Никулин выступал за «Динамо» с 2000 по 2005 годы, после чего десять лет провел в «Ак Барсе», а в 2015 году вернулся в родной клуб. Всего в КХЛ на его счету 367 (108+259) очков в 693 матчах.

Добавим, что вместе с «Динамо» Никулин стал чемпионом России в сезоне-2004/2005.

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