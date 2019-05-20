Владимир Крикунов: На этом этапе, возможно, будет хорошо и проиграть шведам Россия и Швеция сыграют во вторник на чемпионате мира в Словакии.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал предстоящий матч Россия – Швеция на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.

«Больших опасений перед матчем со Швецией нет, ребята играют хорошо: вратари – надежно, защитники – спокойно, – приводит ТАСС слова Крикунова. – Я не думаю, что завтрашний матч будет сложным для нашей команды: задача решена, мы вышли в четвертьфинал, игра большого значения не имеет.

Если только чисто принципиально необходимо обыграть шведов, но на этом этапе, возможно, будет хорошо и проиграть».

Напомним, сборная России одержала шесть побед в шести матчах чемпионата мира с общим счетом 29:3 и с 18 очками лидирует в группе B. У Швеции 12 очков в пяти матчах и третье место. В понедельник «тре крунур» сыграют с Латвией.

Матч Швеция – Россия пройдет 21 мая на Ondrej Nepela Arena в Братиславе. Начало – 21:15 (мск).