Сергей Андронов: Моя задача, чтобы Ковальчуку меньше приходилось обороняться Ковальчук набрал пять очков в шести матчах чемпионата мира.

Форвард сборной России Сергей Андронов высказался об игре в одной тройке с капитаном команды Ильей Ковальчуком.

«С Ильей Ковальчуком интересно играть в звене, он всегда может придумать, отдать, бросить, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего нападающего. – Моя задача как центра – помочь ему, чтобы меньше в защите ему играть приходилось, и больше сил составилось на атаку».

Напомним, на нынешнем чемпионате мира 36-летний Ковальчук набрал 5 (2+3) очков в шести матчах.

Сборная России одержала шесть побед в шести матчах с общим счетом 29:3 и с 18 очками лидирует в группе B.

В своем заключительном матче на групповом этапе 21 мая Россия сыграет со Швецией. Матч на Ondrej Nepela Arena в Братиславе начнется в 21:15 (мск).