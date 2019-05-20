Сергей Андронов: Моя задача, чтобы Ковальчуку меньше приходилось обороняться

Форвард сборной России Сергей Андронов высказался об игре в одной тройке с капитаном команды Ильей Ковальчуком.
«С Ильей Ковальчуком интересно играть в звене, он всегда может придумать, отдать, бросить, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего нападающего. – Моя задача как центра – помочь ему, чтобы меньше в защите ему играть приходилось, и больше сил составилось на атаку».
Напомним, на нынешнем чемпионате мира 36-летний Ковальчук набрал 5 (2+3) очков в шести матчах.
Сборная России одержала шесть побед в шести матчах с общим счетом 29:3 и с 18 очками лидирует в группе B.
В своем заключительном матче на групповом этапе 21 мая Россия сыграет со Швецией. Матч на Ondrej Nepela Arena в Братиславе начнется в 21:15 (мск).
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