Швеция перед матчем с Россией обыграла Латвию на ЧМХ-2019 - Советский спорт
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20 мая 2019 19:41ХоккейКоноплев Александр

Швеция перед матчем с Россией обыграла Латвию на ЧМХ-2019

Швеция победила, Нюландер снова лучший бомбардир.

В матче группы B чемпионата мира по хоккею сборная Швеции обыграла Латвию – 5:4. Победную шайбу на последней минуте забросил Деннис Расмуссен. У Вильяма Нюландера – две голевых передачи.

Судьба первого места в группе B решится в матче Россия – Швеция 21 мая.

Чемпионат мира
Групповой этап
Группа B

Швеция – Латвия – 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Голы: Петтерссон (Ландеског, Линдхольм) – 10:15 (1:0, бол.); Роб. Букартс (Рих. Букартс, Фрейбергс) – 29:35 (1:1, бол.); Кемпе (Нюландер, Клингберг) – 33:38 (2:1); Роб. Букартс – 41:11 (2:2, бол.); Якс (Рих. Букартс, Дарзиньш) – 43:42 (2:3); Ландер (Кемпе) – 49:00 (3:3); Хернквист (Нюландер, Веннберг) – 50:09 (4:3); Роб. Букартс (Индрашис, Сотниекс) – 56:36 (4:4); Расмуссен – 59:26 (5:4, п.в.).

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