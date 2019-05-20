Швеция перед матчем с Россией обыграла Латвию на ЧМХ-2019

В матче группы B чемпионата мира по хоккею сборная Швеции обыграла Латвию – 5:4. Победную шайбу на последней минуте забросил Деннис Расмуссен. У Вильяма Нюландера – две голевых передачи.
Судьба первого места в группе B решится в матче Россия – Швеция 21 мая.
Чемпионат мира
Групповой этап
Группа B
Швеция – Латвия – 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)
Голы: Петтерссон (Ландеског, Линдхольм) – 10:15 (1:0, бол.); Роб. Букартс (Рих. Букартс, Фрейбергс) – 29:35 (1:1, бол.); Кемпе (Нюландер, Клингберг) – 33:38 (2:1); Роб. Букартс – 41:11 (2:2, бол.); Якс (Рих. Букартс, Дарзиньш) – 43:42 (2:3); Ландер (Кемпе) – 49:00 (3:3); Хернквист (Нюландер, Веннберг) – 50:09 (4:3); Роб. Букартс (Индрашис, Сотниекс) – 56:36 (4:4); Расмуссен – 59:26 (5:4, п.в.).
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