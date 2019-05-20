Сборная Великобритании набрала первые очки на ЧМХ-2019 - Советский спорт
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20 мая 2019 19:27ХоккейКоноплев Александр

Сборная Великобритании набрала первые очки на ЧМХ-2019

Предыдущие шесть встреч команда проиграла.

Основное время матча чемпионата мира по хоккею между сборными Великобритании и Франции завершилось со счетом 3:3. Таким образом, британцы набрали первые очки на турнире. Предыдущие шесть встреч команда проиграла.

Отметим, что в этом матче решается судьба обеих команд – проигравшая команда покинет элитный дивизион чемпионатов мира.

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