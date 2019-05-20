Франция проиграла Великобритании и покинула элитный дивизион Франция прощается с чемпионатами мира.

В матче группового этапа чемпионата мира сборная Великобритании обыграла Францию – 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Бен Дэвис.

Отметим, что французы вели со счетом 3:0, но позволили сопернику сравнять счет и перевести игру в дополнительное время.

Великобритания и Франция набрали по два очка, но французы заняли последнее место в группе и теперь покинут элитный дивизион.

Чемпионат мира

Групповой этап

Группа A

Франция – Великобритания – 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Реш (Манавьян, Бозон) – 23:36 (1:0); Шакиашвили (Тексье, Трей) – 27:31 (2:0, бол.); Реш (Клеро) – 27:37 (3:0); Дауд (О'Коннор) – 34:59 (3:1); Хэммонд (О'Коннор, Д. Филлипс) – 38:04 (3:2); Фармер (Д. Филлипс, О'Коннор) – 45:16 (3:3); Дэвис (Дж. Филлипс) – 62:03 (3:4).