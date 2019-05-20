Определились все участники плей-офф чемпионата мира Словаки завершили борьбу на домашнем ЧМ.

Сборная Латвии после поражения от Швеции (4:5) потеряла все шансы на выход в четвертьфинал чемпионат мира.

Таким образом борьбу за медали продолжат: Канада, США, Финляндия, Германия, Швеция, Россия, Чехия и Швейцария.

Конкретные пары определятся по итогам вторника. На данный момент известно, что сборная Франции покинула элитный дивизион.