Определились все участники плей-офф чемпионата мира - Советский спорт
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20 мая 2019 21:35ХоккейКоноплев Александр

Определились все участники плей-офф чемпионата мира

Словаки завершили борьбу на домашнем ЧМ.

Сборная Латвии после поражения от Швеции (4:5) потеряла все шансы на выход в четвертьфинал чемпионат мира.

Таким образом борьбу за медали продолжат: Канада, США, Финляндия, Германия, Швеция, Россия, Чехия и Швейцария.

Конкретные пары определятся по итогам вторника. На данный момент известно, что сборная Франции покинула элитный дивизион.

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