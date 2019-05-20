СМИ: Обухов будет доставлен в суд принудительно. Ранее он избил девушку

Бывший игрок «Ак Барса» Дмитрий Обухов не явился в суд по делу об избиении девушки.
Согласно источнику, судья принял решение о принудительном приводе хоккеиста.
Напомним, 12 апреля в полицию Казани поступило заявление от девушки-водителя по факту нанесения побоев одним из участников дорожного движения.
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