СМИ: Обухов будет доставлен в суд принудительно. Ранее он избил девушку - Советский спорт
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20 мая 2019 22:02ХоккейГичунцев Артур

СМИ: Обухов будет доставлен в суд принудительно. Ранее он избил девушку

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Бывший игрок «Ак Барса» Дмитрий Обухов не явился в суд по делу об избиении девушки.

Согласно источнику, судья принял решение о принудительном приводе хоккеиста.

Напомним, 12 апреля в полицию Казани поступило заявление от девушки-водителя по факту нанесения побоев одним из участников дорожного движения.

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