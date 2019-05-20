Хоккеисты сборной Великобритании назвали себя «дерьмом» после победы над французами - Советский спорт
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20 мая 2019 23:13ХоккейГичунцев Артур

Хоккеисты сборной Великобритании назвали себя «дерьмом» после победы над французами

Встреча состоялась сегодня, 20 мая и завершилась со счетом 4:3 ОТ.

Сборная Великобритании обыграла команду Франции в матче группового этапа ЧМХ-2019, уступая по ходу встречи с разницей в три шайбы.

Таким образом, британцы сохранили прописку в элитном дивизионе, набрав два очка.

У французов – столько же очков, однако, команда уступила сопернику место из-за поражения в сегодняшнем поединке.

Отметим, что после победы британские хоккеисты скандировали следующее: «Мы дерьмо и знаем это».

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