Хоккеисты сборной Великобритании назвали себя «дерьмом» после победы над французами

Сборная Великобритании обыграла команду Франции в матче группового этапа ЧМХ-2019, уступая по ходу встречи с разницей в три шайбы.
Таким образом, британцы сохранили прописку в элитном дивизионе, набрав два очка.
У французов – столько же очков, однако, команда уступила сопернику место из-за поражения в сегодняшнем поединке.
Отметим, что после победы британские хоккеисты скандировали следующее: «Мы дерьмо и знаем это».
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