Сборная Италии одержала победу над австрийцами и сохранила место в элите ЧМ - Советский спорт
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21 мая 2019 00:06ХоккейГичунцев Артур

Сборная Италии одержала победу над австрийцами и сохранила место в элите ЧМ

Турнир проходит в Словакии.

В матче группового этапа чемпионата мира-2019 хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии – 4:3 Б.

В составе победителей точными бросками отличились Энтони Бардаро, Симон Костнер и Марко Роса. Победный буллит в активе Шона Макмонагла.

Три шайбы австрийцев забросили Мануэль Ганаль, а также Михаэль Раффль, оформивший дубль.

Таким образом, сборная Италии набрала два очка и заняла седьмое место в таблице группы В. Команда Австрии расположилась на восьмой позиции, набрав одно очко и вылетела из высшего дивизиона чемпионата мира.

ЧМ-2019
Групповой этап

Австрия – Италия – 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бардаро (Тривеллато), 09:59 (0:1); Ганаль (Унтервегер), 11:25 (1:1); Раффль (Хофер, Унтервегер), 16:08 (2:1); Костнер (Мичелли), 34:45 (2:2); Роса (Рамозер), 38:57 (2:3); Раффль (Хофнер), 41:45 (3:3); (3:4,Б)

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