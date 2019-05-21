Сборная Италии одержала победу над австрийцами и сохранила место в элите ЧМ

В матче группового этапа чемпионата мира-2019 хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии – 4:3 Б.
В составе победителей точными бросками отличились Энтони Бардаро, Симон Костнер и Марко Роса. Победный буллит в активе Шона Макмонагла.
Три шайбы австрийцев забросили Мануэль Ганаль, а также Михаэль Раффль, оформивший дубль.
Таким образом, сборная Италии набрала два очка и заняла седьмое место в таблице группы В. Команда Австрии расположилась на восьмой позиции, набрав одно очко и вылетела из высшего дивизиона чемпионата мира.
ЧМ-2019
Групповой этап
Австрия – Италия – 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бардаро (Тривеллато), 09:59 (0:1); Ганаль (Унтервегер), 11:25 (1:1); Раффль (Хофер, Унтервегер), 16:08 (2:1); Костнер (Мичелли), 34:45 (2:2); Роса (Рамозер), 38:57 (2:3); Раффль (Хофнер), 41:45 (3:3); (3:4,Б)
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