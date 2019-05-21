Эрик Густафссон: Латвия достойна уважения за игру со Швецией

Защитник сборной Швеции Эрик Густафссон подвел итоги матча с Латвией (5:4) на чемпионате мира в Словакии.
«Настоящие американские горки: туда-сюда, туда-сюда, – приводит «Р-Спорт» слова 27-летнего шведа. – Мы играли с отличной командой и были готовы, что латвийцы будут сражаться сегодня, и они бились до последнего.
Они доминировали на отдельных отрезках и достойны уважения за эту игру, но мы нашли пути к победе».
Напомним, по ходу игры Латвия вела со счетом 3:2, а при счете 4:4 сняла вратаря, так как для выхода в плей-офф ее устраивала только победа. В итоге шведы забросили решающую шайбу в пустые ворота.
Во вторник в заключительном матче на групповом этапе Швеция сыграет с Россией за первое место в группе B. Начало игры на Ondrej Nepela Arena – 21:15 (мск).
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