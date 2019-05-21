Голкипер сборной Италии: Героями нации точно не будем, но в паре газет о нас напишут Италия победила Австрию и осталась в сильнейшем дивизионе чемпионата мира.

Голкипер сборной Италии Андреас Бернард после победы над Австрией (4:3 Б) высказался о том, как на родине отреагируют на то, что хоккейная сборная сохранила место в сильнейшем дивизионе чемпионата мира.

«Национальными героями мы точно не будем, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего вратаря. – Но в моем родном регионе Южный Тироль в паре газет про нас точно напишут».

Напомним, сборная Италии завершила семь матчей чемпионата мира в Словакии с общим счетом 5:48. При этой свой первый гол на турнире команда забила только в предпоследнем матче – с Норвегией (1:7).

Добавим, что по итогам нынешнего турнира сильнейший дивизион покидают Австрия и Франция.